距離大選剩下不到一個月，新竹縣第二選區立委候選人林思銘，以新竹縣的科技特色，特別採用LED背包，透過文字、圖片，結合背包易於行動的特性，提升能見度，且可重複使用更環保。

林思銘競選團隊利用LED背包「助攻」，以五彩繽紛文宣圖案，結合文字，在白天、黑夜，透過LED燈光特性，抓住選民的眼睛。林思銘指出，時代在進步，選舉形態也要與時俱進，此次文宣採用創新科技的LED背包也是一種新嘗試，只要輸入文字、圖樣就可顯示，且可適時更新，相信可逐步取代過去傳統旗幟、招牌，更加環保便利。

(中時 )