公立醫院 免課房屋稅及地價稅 14:052019/12/19 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今（19）日發布解釋令，對於政府機關及公立學校依法設立之醫院，屬房屋稅條例第14條第4款及土地稅減免規則第7條第1項第5款規定之公立醫院，其為辦理衛生醫療保健等事項依法設立之附設機構，為公立醫院之一部，該醫院及其附設機構使用之公有房地免徵房屋稅及地價稅。 不過，如果非衛生醫療保健等範圍，仍要按照比例課徵房屋稅及地價稅。 (工商 ) #醫院 #房屋稅 #公立 #地價稅 #公立醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化醫院51生日 開箱高壓氧中心當禮物 14:182019/12/16 生活 聯聚捐贈加護型救護車 童綜合救人如虎添翼 14:352019/12/16 生活 台大醫院新竹生醫園區分院 蔡英文剪綵開幕明正式營運 17:082019/12/16 生活 提升緊急救護能量 聯聚建設 捐贈童醫院加護型救護車 04:102019/12/17 產業特刊 等了20年 台大醫院新竹分院開幕 04:102019/12/17 地方新聞 北部醫院爆群聚感染 被傳染者曾在新店吃薑母鴨 17:252019/12/17 生活 北市地王 101大樓7度蟬聯 14:182019/12/18 財經 7旬獨居奶奶樂當醫院志工 為的就是這感覺 15:532019/12/18 生活 台大醫院首開先例 縮減開刀台數讓醫護返鄉投票 17:082019/12/18 生活 即刻救援！民眾斷指 永康警飛車護送就醫 19:382019/12/18 社會 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電今除息2.5元 名師殺招教你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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