財政部今（19）日發布解釋令，對於政府機關及公立學校依法設立之醫院，屬房屋稅條例第14條第4款及土地稅減免規則第7條第1項第5款規定之公立醫院，其為辦理衛生醫療保健等事項依法設立之附設機構，為公立醫院之一部，該醫院及其附設機構使用之公有房地免徵房屋稅及地價稅。

不過，如果非衛生醫療保健等範圍，仍要按照比例課徵房屋稅及地價稅。

(工商 )