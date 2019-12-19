時序入冬，來日本賞雪吧！ 正值冬雪全盛時期的東北、信越地區搖身一變為被潔白冬雪覆蓋的絕美世界，在這裡也舉辦著各式雪祭與冬季活動。諸如點燈活動、雪燈籠、雪屋、冰雕、冬季煙火及玩雪娛樂活動等，只有在冬天這個季節才能好好體驗獨特的冬雪景緻與傳統風景。

SENDAI光之祭典［宮城縣］：「SENDAI光之祭典」為以「森林之都」廣為人知的宮城縣仙台市的超人氣冬季代表點燈活動。在定禪寺通上綿延的160棵櫸樹樹枝上纏繞60萬顆有如繁星垂掛天際的燈飾，在冬季的夜晚閃爍著溫暖的光芒。每年皆有大量到訪的遊客共襄盛舉。在浪漫的仙台市可以充分享受如夢似幻般的光影變化。

・時間：2019年12月6日（五）～12月31日（二）

・地點：宮城縣仙台市定禪室通（東二番丁通～市民會館前）

・交通：JR仙台車站西口西側地下鐵南北線勾當台公園車站下車後步行約一分

青森縣_十和田湖冬季物語。（主辦單位提供）

十和田湖冬季物語［青森縣］：「十和田冬季物語」為每年於被冰雪所覆蓋的十和田湖所舉辦的冬季活動。由藍色LED燈點綴而成的燈光特效與光之隧道、雪燈籠、少女之像夜間點燈等，有如置身於幻想般的夢幻氛圍中。活動期間發射「冬季煙火」，多采多姿的舞台活動、當地美食，在冰雪的神密世界中好好享受吧！

・時間：2020年1月24日（五）～2月24日（一）

・地點：十和田湖畔休屋 冬季物語特設會場

・交通：JR八戶車站西口轉乘冬季接駁巴士

岩手縣_盛岡雪燈。（主辦單位提供）

盛岡雪燈［岩手縣］：盛岡雪燈為以雪燈傳達人間溫情的冬季盛岡活動。於「盛岡雪燈」活動中，可以在眾多的迷你雪屋中觀賞雪燈、冰雕及雪像等。各會場所擺飾的雪燈、雪像皆為盛岡市中的義工們一個一個親手製作而成的。

・時間：2020年2月6日（四）～2月8日（六）

・地點：盛岡城跡公園、盛岡歷史文化館等地

・交通：JR東北新幹線、秋田新幹線、盛岡車站

飯山雪祭［長野縣］：「飯山雪祭」街道中到處可見由市民、國小、國中與高中生所製作而成的大小不一的雪像。於活動期間也舉辦如雪像競賽、雪中神轎、雪中音樂會等各式活動。到了夜晚亦有點燈及照亮道路的雪燈籠等妝點其中，上演溢滿風情的「雪寺之城」。

・時間：2020年2月8日（六）～2月9日（日）

・地點：飯山市文化交流館なちゅら

・交通：JR北陸新幹線、飯山線、飯山車站

大內宿雪祭［福島縣］：福島縣南會津的「大內宿」曾於江戶時代時期連接會津若松市與日光今市，並作為重要道路的宿場町而盛極一時。經過歲月的流逝而留下的傳統式茅葺建築聚落至今仍沿著街道佇立著，且被指定為國家重要傳統建造物群保存地區。於每年2月的第二個週末皆會在此舉行由雪燈籠所映照出的幻想雪祭「大內宿雪祭」。吊糰子競賽，蕎麥麵大胃王比賽、歌謠秀、煙火大會等豐富的趣味活動。

・時間：2020年2月8日（六）～2月9日（日）

・地點：福島縣南會津郡下鄉町大內宿

・交通：至JR磐越西線會津若松車站搭乘會津鐵道、至湯野上溫泉車站搭乘巴士約15分

山形縣_上杉雪燈籠祭。（主辦單位提供）

上杉雪燈籠祭［山形縣］

「上杉雪燈籠祭」為具有雪國之稱的米澤的象徵性冬季祭典。會場由約300座雪燈籠及1,000座紙罩雪燈燭亮起燭火。燭火柔和地搖曳著微光的燭影景緻極富溫暖與美感，有如添上一層幻想般的夢幻詩意，邀請人們一同踏入童話世界中。蠟燭區中的蠟燭與彩色大聲公所編織而成的多彩奇幻世界在眼前展開！各式活動與物產博覽會也在此舉行。

・時間：2020年2月8日（六）～2月9日（日）

・活地點：上衫神社境內、松が岬公園一帶

・交通： JR山形新幹線米澤車站搭乘接駁巴士

十日町雪祭［新瀉縣］：「十日町雪祭」為以「與雪結友，與雪同遊」為發想的在地住民所舉辦的冬季祭典活動，也被視為現今雪祭的發源地。分散於十日町市內各處、由市民手作的「雪的藝術品」與「祭典廣場」為雪祭看點。

・時間：2020年2月14日（五）～2月16日（日）

・活動地點：新瀉縣十日町市市內一円

・交通： JR飯山線、北北線、十日町車站

橫手雪屋祭［秋田縣］：「橫手雪屋於每年的2月15、16日夜晚舉行祭祀水神的小正月習俗。也為全國所知曉的陸奧冬天代表景緻。於雪屋中，孩子們一邊說著「請進入雪屋」、「請祭拜水神」，一邊款待旅客甜酒與麻糬，這樣的景緻也在冬雪中帶來滿滿的溫情。

・時間：2020年2月15日（六）～2月16日（日）

・地點：秋田縣橫手市橫手地區內

・交通： JR奧羽本線、橫手車站

(中時電子報)