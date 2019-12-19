大高雄商圈總會為活絡高雄市商圈，攜手一卡通公司與各大商圈協會合辦高雄商圈購物節活動，2019年底前每週六、日於各大商圈舉辦一日快閃活動，於高雄指定商圈使用「LINE Pay 一卡通帳戶」（LINE Pay Money）消費付款，即享LINE POINTS 20%點數回饋，加上原經濟部中小企業處補助「Pay你暢遊指定商圈 筆筆樂享20%點數回饋」活動，合計有50%點數回饋，此外，配合高雄中央公園追光季活動再加碼回饋30%，最高總回饋可達80%。

一卡通公司配合高雄市政府經濟發展局「2019高雄中央公園追光季」活動，及大高雄商圈總會的高雄商圈購物節活動舉辦一系列高雄商圈優惠活動嘉惠市民朋友，並希望吸引各地觀光客前來高雄地區觀光消費。本週12月21日於新鹽埕商圈及22日於鹽埕堀江商圈、大連街商圈，下週12月28日於甲仙商圈、旗后商圈及29日於三鳳中街舉辦一日快閃優惠活動，民眾於指定日期至指定商圈店家使用「LINE Pay 一卡通帳戶」（LINE Pay Money）消費可享一日快閃加碼LINE POINTS 30%點數回饋。

另高雄市政府經濟發展局舉辦的「2019高雄中央公園追光季」活動，在中央公園除了有法國巴黎藝術家Les Anooki首度來台，以「LOVE」為主題打造的環保光之耶誕樹，每週五、六、日晚間7點還有露天電影院可免費觀賞，吸引不少民眾前往參觀。108年12月6日至109年1月5日於追光季活動期間，民眾只要使用LINE Pay乘車碼於中央公園出站，或於本週六日(12月21日、22日)晚間6點到10點間至高雄中央公園追光季活動現場的LINE Pay 一卡通攤位登錄活動，即符合「2019 LOVE高雄追光季x商圈好SHOPPING30%回饋」活動資格，於109年1月31日前至指定商圈店家使用「LINE Pay 一卡通帳戶」（LINE Pay Money）消費即享LINE POINTS 30%點數回饋。

除週末商圈快閃30%及追光季30%點數回饋活動外，還有原經濟部中小企業處行動支付補助方案，南部、宜花東及離島地區「Pay你暢遊指定商圈 筆筆樂享20%點數回饋」活動。因此，若民眾於指定商圈快閃日購物，消費回饋高達80%，民眾還不手刀快到高雄走走逛逛搶優惠。

圖5_LINE Pay 一卡通高雄商圈購物節，快閃日搭配追光季最高80%回饋。(一卡通提供／黃慧雯台北傳真)

此外，經濟部中小企業處行動支付補助方案，還有臺南指定商圈店家消費享LINE POINTS 30%點數回饋，及中北部指定商圈店家消費享LINE POINTS 15%點數回饋，各地區民眾消費時也別忘了把LINE Pay拿出來嗶喔！

(中時電子報)