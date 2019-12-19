《富比世》（Forbes）雜誌公布2019年最賺錢的YouTuber， 專門評論玩具年紀僅8歲的美國德州小網紅卡吉（Ryan Kaji），去年總共進帳2600萬美元（約台幣7.84億）再度蟬聯排行榜冠軍，成為該頻道收入最高的創作者。

根據富比士報導， 網紅萊恩2018年進帳2200萬美元（台幣約6.6億元），今年進帳再增達2600萬（台幣約7.8億元），至於「玩籃小子」（Dude Perfect）去年約進帳2000萬美元居第2，5歲女童拉辛斯卡雅（Anastasia Radzinskaya）則以1800萬美元排名第3。

萊恩父母在2015年推出的頻道「萊恩的世界」（Ryan's World），在YouTube上訂閱數超過2300萬萊恩會在影片中介紹評論玩具，現在更擁有自己的超過100多樣產品的產品線，品項包含玩具、服裝等各式商品。

(中時電子報)