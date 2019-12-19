雲林縣近200名花生農今天北上至農委會陳情，痛批農委會不守信用，根本就沒出面收購花生，直指先前喊出的20億元根本是在「話唬爛」，求見主委陳吉仲未果後，農民更揚言若農委會不給出滿意答覆，下周二還會再度北上，進行更大規模的抗爭。

「花生載走了，錢在哪裡？」、「收購應一視同仁，不分黨派」，農民在農委會前發出怒吼，並提出五大訴求，1.要求農委會重新確認各鄉鎮尚未收購花生共有多少、2.再度協商原有單位支援收購、3.擴大受委託單位配合收購剩餘花生量、4.盤點公糧倉庫剩餘空間，配合調度花生倉庫不足問題、5.提前撥款給受託單位，讓花生農可現場點交收購款項。

農糧署作物生產組組長徐煇妃出面接受陳情書時承諾，花生已收走的農民，預計在下周二之前會拿到款項，至於還沒收購的農民，在31日登記農委會都會盡力來做。

農糧署署長胡忠一在今天抗議過後，緊急於農委會一樓大廳召開記者會，他表示由於花生產期過於集中，農會一時間調配不出多餘人力進行收購，截至昨天已收購3700公噸，目標收購至4000公噸。

至於有農民說收購後卻拿不到錢，胡忠一澄清，這是因每一家農會與合作社的做法不一，有些是交貨後隔天給現金，有些則是隔2周後匯款，至於雲林精致農業生產合作社是因為沒有資金，日前已透過農業金庫貸款給合作社，最快今天下午就會讓還未收到款項的農民拿到錢。

胡忠一強調，今天起虎尾生技合作社與18甲合作社也加入收購行列，農民只要在31日前登記，都可用每台斤40元以上的價格收購，會盡力督導地方政府與農會加速處理。

(中時 )