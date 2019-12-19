張善政現場也品嘗彰化特有的農特產品，吃得津津有味。（吳建輝攝）

張善政會中針對青農提出的農災補助問題，也拿出手機與青農分享，他看到柚農因為產量過剩，在領取補助後，將自己辛苦種植的柚子就地掩埋，讓他非常難過，政府要做的不應該一昧個給予補助，應該要幫農民找銷路。（吳建輝攝）

國民黨副總統候選人張善政今日下鄉彰化，與百位青農面對面談農業政策，彰化縣長王惠美、議長謝典林、彰化農會總幹事廖振賢等人全程陪同，會中張善政提到，卸任行政院長後，有空就會回到花蓮務農，種了一些香蕉及柚子，回到台北後，友人問說怎麼最近曬這麼黑，他則打趣的回應是被楊蕙如們害的，讓現場青農哈哈大笑。

張善政今日上午9點半抵達二林農會，受到現場青農熱情歡迎，會中提到未來當選後，對於農業有三大政策，包括鼓勵青年返家務農、拓展農業新興科技設備及改善農民居住環境，希望透過一連串的改革，能夠大幅改善農民的困境。

會後接受記者聯訪時，表示肯定韓國瑜昨日辯論的表現，不向對手只會抹紅抹黑，另外被問到明天將迎戰有好口才的賴清德，張善政表示口才好不好不是重點，要看有沒有內容，端出實際的政策牛肉。

而昨日張善政在臉書直播，提到明年1月11日後之後要做自己，讓外界質疑是否覺得自己會敗選，張善政則回應，他是說要學習芬蘭人的生活方式「工作與休閒並重」，強調他在行政院長任內，除了台南0206事件之外，他還是每個禮拜都回到花蓮務農，明年1月11日當選之後，他依然要維持這個習慣。

(中時 )