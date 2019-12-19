大甲區中華街、光明路一帶遇短時強降雨常發生淹水問題，為有效改善此狀況，水利局在日前完成興安路、光明路、五福街、中華街等路段的雨水下水道系統串聯工程，除了增加道路通水面積以外，周邊地區排水也將因為系統連通而更加順暢，能有效降低未來強降雨帶來的積淹水狀況。

水利局表示，以往大甲區中華街及光明路等鄰近區域遇到豪大雨時，僅依靠農田灌溉圳路排放雨水，因為圳路過小，所以常於暴雨期間發生積淹水災害，水利局編列工程經費約3,400萬元，共施作了約241公尺的雨水下水道，將大甲區興安路、光明路、五福街、中華街等路段的既有雨水下水道彼此串聯。

水利局指出，工程已於108年11月20日完工，未來周邊道路的排水效率提高，大甲區當地新美里里長王生源對市府下水道工程表示肯定，如今工程已順利完工，未來將可改善積淹水面積約10公頃。

水利局說，雨水下水道工程往往需於主要道路施工，不僅在施工期間會對當地交通造成影響，遇到錯綜複雜的地下管線更會大幅增加施工難度。本次雨水下水道串聯工程就同時遇到地方節慶活動的交通需求，以及經國路地下複雜管線的影響，工程推進十分困難。

經過水利局積極協調地方單位及各管線單位配合遷移管線才終於完成任務，未來水利局也將秉持著積極地態度持續推動易淹水地區的排水改善工程，保障民眾生命財產安全。

(中時 )