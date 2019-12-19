國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於19日早上由副議長林沛祥陪同，前往基隆火車站南站向路過市民比出「2」的手勢問早，她指出，「2號」不僅是自己的參選號次，更也是國民黨總統候選人韓國瑜的號次。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於19日早上由副議長林沛祥陪同，前往基隆火車站南站向路過市民比出「2」的手勢問早，她指出，「2號」不僅是自己的參選號次，更也是國民黨總統候選人韓國瑜的號次。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於19日早上由副議長林沛祥陪同，前往基隆火車站南站向路過市民比出「2」的手勢問早，她指出，「2號」不僅是自己的參選號次，更也是國民黨總統候選人韓國瑜的號次。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於19日早上由副議長林沛祥陪同，前往基隆火車站南站向路過市民比出「2」的手勢問早，她指出，「2號」不僅是自己的參選號次，更也是國民黨總統候選人韓國瑜的號次。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於19日早上由副議長林沛祥陪同，前往基隆火車站南站向路過市民比出「2」的手勢問早，她指出，「2號」不僅是自己的參選號次，更也是國民黨總統候選人韓國瑜的號次。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於19日早上由副議長林沛祥陪同，前往基隆火車站南站向路過市民比出「2」的手勢問早，她指出，「2號」不僅是自己的參選號次，更也是國民黨總統候選人韓國瑜的號次。韓營8日抽籤後指出，2號象徵著「國政雙贏」，也代表「台灣安全、人民有錢」的兩隻穿雲箭，宋瑋莉強調，「總統選2號，基隆立委也支持2號」，用選票下架不適任的執政黨。

宋瑋莉談及自己的交通、觀光方面的政見，她指出，自己主張爭取將高鐵從「南港延伸至基隆」，將高鐵路線拉進台灣頭，進一步帶動基隆市的在地觀光。她表示，中華民國目前每年觀光郵輪的旅客數，已超過120萬以上的人次，在基隆港進出的更高達93％。並且前來基隆的觀光旅遊人數，不斷的持續快速的成長。

宋瑋莉強調，目前高鐵最北的終點站僅只能至南港站，造成中南部等外縣市前往基隆的旅客，必須在台北或南港再轉車，造成不便。她主張，待自己上任後，會積極推動改善基隆在地的交通方便性，她表示，若將高鐵向北延伸到基隆，將可增加中南部旅客到基隆旅遊的意願，進一步提升市民出入的方便性，更有利於郵輪旅客在基隆市購物、駐足時間的增長，並將帶來可觀的經濟效益及工作機會。所以她為了改善基隆觀光旅遊的交通瓶頸，提出將「高速鐵路」不論從經濟效益、或運輸交通需求、或基隆市長久發展，都應該由南港延伸到基隆。

爭取連任的民進黨籍立委蔡適應同日上午前往國立海科館參加「基隆在地海洋文化發展座談」，他強調，潮境海灣已是基隆第一個完全禁捕的海洋保育區，並指出，自己才是最關懷海洋環境的候選人。

(中時 )