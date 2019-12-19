經本刊揭露何如芸與王敏錡婚變後，雙方開始隔空撕破臉，王敏錡指控何如芸主動提離婚，也沒去新加坡看小孩，何如芸則反擊王敏錡擅自送走小孩。之後又有媒體爆出，王敏錡不滿何如芸很少幫兒子作飯，剪指甲都是傭人代勞，甚至批她愛花錢，且照顧小孩卻抱怨「沒有薪水」，更不願與他同房共枕，二人才走上分居之路。

CTWANT 封面故事》老公女密友另有男伴 何如芸鬧婚變為兒回家

為了避免兩敗俱傷，何如芸在臉書喊話王敏琦，一起理性處理離婚事宜。（圖／翻攝自臉書）

夫妻多年的感情，就在一來一往的喊話下消耗殆盡，正在趕拍八點檔的何如芸，被爆一度在攝影棚內崩潰痛哭，十二月十三日，她在臉書寫下：「在高度壓力下的發言，我不會放在心裡。」盼雙方理性處理，互相體諒，「不能讓孩子留下不美好的印象」，也感謝王敏錡十六年來的照顧及美好記憶，對他抱持祝福的心。

據悉，何如芸與王敏錡婚姻現況的認知是「離定了」，但沒有新的談判進度。目前何如芸已聘請知名律師賴芳玉，王敏錡則交由律師李貞儀處理離婚官司，即將進入調解庭，雙方將各自提出對小孩監護權及財產分配等需求。

去年底何如芸與王敏錡在日本留下恩愛合照，半年後卻走向分居。（圖／翻攝自臉書）

(中時電子報)