「政見會裡沒政見」，宅神朱學恒徵求下一句，網友各種神回紛紛出爐，挺藍挺綠都有。（截自《朱學恒的阿宅萬事通事務所》臉書）

2020年總統大選首場電視政見發表會18日晚登場，國民黨候選人韓國瑜火力全開，狂轟民進黨主權與貪腐；總統蔡英文則反攻韓豪宅與「閨蜜變主秘」，政見會當場變辯論會。「宅神」朱學恒在臉書徵求「政見會裡沒政見 請接下一句」，網友踴躍貢獻各種「神接龍」，狂酸這場政見會。

網友絕妙好句包括：「阿宅萬事通事務所沒阿宅」、「博士論文裡沒有博士」、「牛舌餅裏沒牛舌，釋迦裏面沒佛陀，雞捲裏面沒雞肉，蝦捲裏面沒蝦肉」、「手工店裡不手工」。

有網友接「高市府裡面沒市長」，不過立刻被反酸回去「總統府裡沒有總統」，更有網友嗆「有人不敢喊中華民國萬歲」。

韓國瑜昨在政見會矢言，當選總統後，重新成立特偵組，並立刻展開調查，包括前瞻預算為何要8800億？風力發電為何要兩兆？高雄為何負債3300億也要查，「沒有清廉的政府，都是竹籃打水一場空。」

對韓提特偵組，蔡英文說「我倒要問一下，這段期間高雄市府一直在討論閨蜜變主祕，一號閨蜜辭職後，二號閨蜜又變主祕，這件事情韓市長有沒好好解釋一下？」她說，韓說特偵組要設立，「可是韓市長連自己豪宅都說不清，不用等到做總統了。」

老老實實發表政見的宋楚瑜則是相當「邊緣」，討論度低不說，還被形容是老大哥出來教訓人。

(中時電子報)