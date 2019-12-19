大政治大爆掛-無色覺醒》 對決「讀稿姬」 政見會韓國瑜大爆發 14:112019/12/19 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選首場政見發表會昨登場，民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜雙方唇槍舌戰，會中韓提出要重設特偵組，查高雄為何債台高築的原因。 韓國瑜也質疑蔡英文對「這個國家」的認同，蔡英文說自己是「中華民國總統」，並質疑韓國瑜喊「中華民國萬歲」應去大陸講。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 波特王大膽狂撩 蔡英文竟慌了拍桌 13:232019/12/15 政治 關鍵之日正面對決 鍾小平：無論如何韓國瑜贏定了 08:182019/12/17 政治 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 毫無破綻？蘇煥智坦言蔡英文最大罩門是... 09:252019/12/17 政治 工商業界表態挺韓 競選總統後援會今成立 22:212019/12/17 政治 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 抹黑韓國瑜入少觀所 韓辦提告劉一德 12:072019/12/19 社會 政治熱門新聞 內幕曝光！韓國瑜戰力太強 逼得蔡英文脫稿了 - 政治 韓為何重設特偵組？數據曝光... 網震撼：陳菊太扯！ - 政治 蔡英文現出原形 網驚：綠媒留言風向逆轉！ - 政治 台北萬華街頭民調 韓支持度網喊：我的老天 - 政治 政見會後連韓黑大本營民調都翻了！網超震撼 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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