2020總統大選首場政見發表會昨登場，民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜雙方唇槍舌戰，會中韓提出要重設特偵組，查高雄為何債台高築的原因。

韓國瑜也質疑蔡英文對「這個國家」的認同，蔡英文說自己是「中華民國總統」，並質疑韓國瑜喊「中華民國萬歲」應去大陸講。

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(中時電子報)