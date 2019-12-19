時序即將進入新一季度，正是投資人重新檢視資產組合的時候！第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰指出，觀察近一周，ROBO Global機器人指數累積大漲逾3%，即反映貿易戰衝突降溫的利多題材。技術面已突破今年4月波段高點，扭轉各期均線向下型態，短中長期趨勢反轉向上，顯示後市多頭依舊可期。

法人統計，近10年各類型股票表現，機器人產業第1季上漲機率達100%、平均漲幅8.44%，無論勝率、漲幅俱佳。因此，建議投資人不妨趁著歲末年初之際，提前進場布局機器人相關基金，掌握市場先機。

根據統計，近10年第1季，ROBO Global機器人指數於第1季都呈現上漲表現，即便2014~2016年發生英國脫歐、2018年爆發美中貿易戰等重大利空事件，也都有1.2%以上的漲幅；而其餘年度，少則上漲6.9%，多則10%以上。 陳世杰表示，無論市場多空變化，機器人指數在第1季多頭氣勢都相當旺，主要受惠於新年度訂單題材帶動。因為機器人為製造業上游設備，若企業對於下半年的業績旺季抱持樂觀信心，設備訂單通常領先3~6個月反映。

展望2020年第1季，陳世杰認為，機器人有機會逐步走出貿易戰陰影，呈現谷底回升，主要理由有三：一是美中貿易達成初步協議，全球景氣衰退的機率降低，企業信心回溫下，設備訂單需求有機會較今年增加，嘉惠機器人相關設備供應商。二是中國積極去美化，全力衝刺半導體產品自製率，自動化設備訂單需求強勁。三是機器人應用普及化發展，除了汽車工業外，電機電子、橡膠、塑膠、金屬加工等行業，自動化轉型急起直追，同時，服務零售、醫療、農牧、個人也開始大量採用機器人產品。

(時報資訊)