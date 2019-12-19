紅心辣椒(4946)今天舉行法人說明會，董事長鄧潤澤認為，紅心辣椒及子公司辣椒方舟(6611)、碩辣椒(6736)、日本傲視辣椒2020年陸續推出新的遊戲及大改版，力拚集團明年翻轉。

紅心辣椒今年前3季每股虧損3.09元，主要新遊戲推出較少。辣椒方舟近期推出《新千姬大亂鬥》，付費率較低，營收貢獻不明顯。不過，明年一款新手遊（暫名PROJECT T），將會再3～4月間在台港澳發行，該款遊戲在日本市場2018年下半年上市，月營收達到4億日圓，是方舟明年主力遊戲，目前還會再洽談一到兩款遊戲，全年至少兩款遊戲上市。

碩辣椒開發的《新千姬大亂鬥》，以台灣市場為基礎，將持續優化，讓留存率增加，今年12月底進行內測，明年1月在大陸上市，預計明年4月在日本上線，都由辣椒大陸及日本公司營運。此外，碩辣椒與北京暢遊簽訂《真．三國無雙斬》大陸代理營運權，明年預計6～7月在大陸上市，2020年第3季還會開發新遊戲，再找更強的IP，再開發新的遊戲。

日本傲視辣椒未來由母公司紅心辣椒再增資，計畫取得過半股權，並開始衝刺市場。鄧潤澤表示，遊戲公司不能僅困守台灣，目前已經找到新的人選帶領傲視辣椒，考慮代理歐美遊戲到日本市場，2020年至少在日本推出兩款遊戲。

母公司紅心辣椒將要跨足手遊，2020年6、7月會推出一款手遊（暫名PROJECT MK），3月也會將端遊《全民打棒球2 Online》大改版，優化很多系統，提升營運動能。

(時報資訊)