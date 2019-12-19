冬至吃湯圓，象徵團圓。（圖／取自中時資料庫）

12月22日是24節氣的冬至，傳統這一天要吃湯圓，祈求下一年圓圓滿滿。但想找姻緣的未婚男女可別閒著，保握這一天去拜月老，脫單成雙的機會超乎想像。命理師楊登嵙表示，拜月老當天準備五色線，並準備湯圓等，五行結合圓滿的力量，祈求的姻緣將容易到來。

冬至這天白天最短，黑夜最長。此後日照北移白天漸長，黑夜變短。古人說「冬至一陽生」，意思就是陰氣到冬至時盛極而衰，陽氣則從此開始萌芽。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，冬至當天要轉運，首要就是吃湯圓。紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅湯圓、白湯圓至少各一顆，湯圓象徵團圓、圓滿，也讓你新的一年更加圓滿如意。至於至冬與月老的關係，楊登嵙說，冬至吃湯圓有團圓之意，「圓」也是「緣」，未婚男女適合到月老廟祈求緣份。

楊登嵙說，拜月廟要備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，並將之結成五色繩，五色繩代表五方位和五行的力量結合，對祈求姻緣能起作用。

此外，拜月廟需準備的供品有湯圓、糖果、鮮花、五色水果、紅棗、桂圓。楊登嵙解釋，湯圓是祈求緣分來到、圓滿；糖果是甜甜月老的嘴；鮮花，與對象可以盡快開花結果；五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利；紅棗，祈求姻緣早點完成；桂圓則圓滿順利。

楊登嵙提醒，祈求時記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後定會奉上喜餅、喜糖敬謝。然後將五色繩纏在手腕上，平常帶在身上或放入錢包內，增進喜氣，招來緣份。

(中時電子報)