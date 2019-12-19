半導體產業產品走向小體積、高效應趨勢，鈺創(5351)今(19)日宣布，攜手萊迪思半導體，打造全球體積最小之機器學習及人工智慧解決方案，即異質性整合創新AI+DRAM新平台新型RPC DRAM x16bit DDR3 SDRAM，較同級產品減低一半的接腳，面積僅需1/10，既能達到小型化又能降低成本，鈺創也將透過明年即將到來的CES正是該將產品推向客戶端。

鈺創董事長盧超群今受訪時表示，鈺創一路走來，從DRAM技術不是最領先，一路進展到可以布局全球最小型3D視覺，加上SoC應用的解決方案，可以應用到Camera DRAM，本次更結交到盟友萊迪思半導體，打造出全球體積最小之機器學習及人工智慧解決方案。

鈺創認為，小型終端AI子系統在大批量、小尺寸應用中的部署奠定基礎，高性能、小尺寸的萊迪思半導體(Lattice Semiconductor)FPGA系統，與高頻寬、採用小型低引腳數WLCSP封裝的鈺創RPC DRAM相得益彰，使用信號數量比傳統的DDR解決方案少一半以上，革命性的RPC架構通過減少記憶體接對FPGA的資源需求，大大節約了引腳數量，因此優點是可以在較小的PCB上進一步縮小元件尺寸，同時能夠以較低的製造成本生產關鍵元件。

鈺創通過使用最小的DRAM封裝，將繼續向高速增長的重要市場推出創新、高價值的成本節約解決方案，尤其是在終端/網路邊緣AI、工業/機器人和多媒體應用等對產品尺寸有著嚴格要求的領域。

鈺創該全球第一顆採微型封裝、扇入型晶圓級晶粒尺寸封裝之256 Mb RPC DRAM已正式通過WLCSP測試，FI-WLCSP是體積最小、成本最低的分立式封裝，它實際上是一個帶有再分配層和應用焊料凸點，採FI-WLCSP封裝的RPC DRAM實際體積為2x4.7mm，採用x16接口，共使用50個焊球，球間距為400微米。

為方便系統廠商快速導入設計，鈺創將於CES2020展示AI Edge應用之異質性整合落地創新，期望和AI-Edge/ Wearable/ FPGA系統廠商共同合作開發，共創雙贏。

(時報資訊)