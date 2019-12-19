苗栗後龍鎮南龍里龍鳳新村一棟3層樓透天民宅19日中午發生火警，幸無人傷亡。〔後龍分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗後龍鎮南龍里龍鳳新村一棟3層樓透天厝，19日中午驚傳火警，消防局後龍分隊出動5部消防救護車輛趕往搶救，住戶已先自行脫困，消防人員發現火勢在2、3樓延燒，都是木質裝潢在燃燒，立即布署2道水線灌救，火勢燃燒半個小時候撲滅，包括2樓臥室約15坪及3層臥室前半部約10坪，幸無人傷亡，起火原因正由消防局火調人員調查中。

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