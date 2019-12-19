後龍鎮民宅火警無人傷亡 16:202019/12/19 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗後龍鎮南龍里龍鳳新村一棟3層樓透天民宅19日中午發生火警，幸無人傷亡。〔後龍分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗後龍鎮南龍里龍鳳新村一棟3層樓透天民宅19日中午發生火警，幸無人傷亡。〔後龍分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕 苗栗後龍鎮南龍里龍鳳新村一棟3層樓透天厝，19日中午驚傳火警，消防局後龍分隊出動5部消防救護車輛趕往搶救，住戶已先自行脫困，消防人員發現火勢在2、3樓延燒，都是木質裝潢在燃燒，立即布署2道水線灌救，火勢燃燒半個小時候撲滅，包括2樓臥室約15坪及3層臥室前半部約10坪，幸無人傷亡，起火原因正由消防局火調人員調查中。 (中時 ) #中午 #火警 #後龍鎮 #消防局 #臥室 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北板橋凌晨火警 獨居男送醫不治 10:262019/12/15 社會 屏東深夜火警 鐵皮矮房內1女罹難 11:192019/12/15 社會 線西工廠烈焰沖天火舌沿著電線飛 兩人被火光閃到灼傷 18:182019/12/15 社會 桃消防局搶救演練 神像也配合 15:032019/12/16 社會 救災救護升級 宜縣智慧派遣上線 19:592019/12/16 生活 想提升睡眠品質 睡前做這七件事 22:312019/12/16 生活 工作犬回娘家齊聚超萌 緝毒犬培育中心嗨翻天 15:342019/12/17 生活 誤觸報案超多 東縣消防局1年逾1萬2千件 16:112019/12/17 社會 化悲痛為大愛 八里大火3死受災戶捐贈救護車守護鄉里 15:112019/12/18 社會 訓練費時、專業培養不易 控犬員：搜救犬不是宣導品 10:092019/12/19 生活 社會熱門新聞 化肥男6000萬存銀行 2年後戶頭剩300元 - 社會 北市東區最高檔龍亨酒店 凌晨遭大批黑衣人砸店 - 社會 獨》友人毆警被逮 國安局官員酒瘋大亂派出所 - 社會 男得5.4億台幣 慘遭眾叛親離 弟弟還雇殺手殺他 - 社會 嘉義地下匯兌大亨 高鐵當運鈔車運33億 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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