吳青峰今年推出個人首張專輯《太空人》，《太空備忘記》個人演唱會自11月23日於高雄首航後，近期於各地展開巡演，在2019年歲末年終之際，根據「DailyView網路溫度計」網友票選預測「2019年最強怪物新人」由吳青峰奪下冠軍寶座，所屬環球音樂更有意為他報名明年金曲新人獎，但吳青峰卻婉拒公司美意，並透露真實原因。

擔任樂團蘇打綠主唱的吳青峰回憶，「15年前因為相關規定，讓蘇打綠沒有辦法報名新人獎，所以這種一生一次的機會，應該是給真正的新人，不用像當初的蘇打綠一樣遺憾。」據了解，當年金曲獎規定，有出過單曲就不算新人，因此當時蘇打綠才無法報名。

日前甫圓滿結束《太空備忘記》上海站及合肥站，明年2月22、23日將舉行升級2.0版《太空備忘記2020》小巨蛋演唱會，除了四面台演出，將升級打造太空無邊際漂浮感，讓粉絲近距離觀賞，演唱會票卡將重新改版「隕石票卡」，超美暗紅行星光芒票卡更掀起打卡炫風，門票於12月22日下午1點拓元系統開賣。

吳青峰將於2020年2月22、23日舉行升級2.0版《太空備忘記2020》小巨蛋演唱會。（環球提供）

而年底即將開唱的蔡依林，為杜絕黃牛、在購票設計多道題目關卡，難度太高讓粉絲購票困難重重，吳青峰演唱會購票也會有考題，他掛保證「有幫大家把關，考題保證不困難也不刁鑽，耐性看題目都答得出」。

吳青峰將在台北跨年，和粉絲迎接2020。（環球提供）

吳青峰月初發行單曲〈窺／寂寞的時候〉20周年紀念版，採懷舊的復刻日盤8cm單曲樣式發行，吳青峰暖心不限量發行，再度引發粉絲搶購熱潮。〈寂寞的時候〉MV上線，當中收錄巡演高雄首航站實錄，許多粉絲也在臉書分享「太開心能成為MV背景裡的一份子」，也敲碗青峰能推出巡迴演唱會的DVD，盼珍藏和青峰同框的珍貴畫面。年底行程滿檔的吳青峰，也將在台北跨年和粉絲迎接2020。

(中時 )