泰國一家銀行研究中心預估，未來10年，中國仍是泰國觀光市場最大來源國，預估一年可達2300萬人次，約是現在的兩倍。而旅遊安全是吸引中國觀光客最關鍵的因素。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰京銀行（Krung Thai Bank）的泰京羅盤研究中心（Krungthai Compass Research Centre）指出，若以平均每年7%的年成長率來計算，10年後赴泰旅遊的中國觀光人次將可達到2300萬人次。

如果用最糟的狀況預估，未來10年平均每年成長率約為5.5%，中國觀光客人次大約可達到2000萬人。

研究也指出，中國強勁的經濟將大量增加中產階級旅客的數量，比起2018年中產階級旅客占中國總人口數只有8.2%，未來10年中產階級旅客占總人口數將達到43%。

到2030年，赴海外旅遊的中國觀光客預估將從現在的1億6000萬人次增加到3億3400萬人次，成長率6.9%，這其中有330萬人次是千禧年後出生的背包客。

泰京羅盤研究中心副總裁納塔彭（Natthaporn Sritong）指出，除了港澳和台灣，泰國是中國觀光客最喜歡造訪的地點，接著是日本、越南、南韓和印尼。

面對來自其他國家的競爭，納塔彭認為要維持泰國旅遊的獨特性，新的海灘景點如攀牙府或佛丕府以及二線城市如董里府、清萊府、夜豐頌府、素可泰府等地方，都對中國觀光客有吸引力。

研究指出，2012年南海主權爭議和2018年普吉島翻船事件時，中國遊客的數目都下降。泰京羅盤研究中心研究員冰查（Pimchatr Ekkachan）認為，比起匯率，旅遊安全對中國遊客來說更關鍵，強勢的泰銖並不會影響中國遊客赴泰旅遊的意願，只是他們在花費上會比較小心。

研究中心副總裁帕查拉蓬（Phacharaphot Nuntramas）認為，今年中國遊客赴泰旅遊成長比較慢，一個原因是強勢的泰銖，去年的普吉島翻船事件也有影響，恢復中國遊客的信心需要一點時間，而落地簽免費措施的確有助於增加中國人赴泰旅遊。

泰國政府預估今年赴泰觀光客約可達到4000萬人次，其中，中國遊客預估為1160萬到1200萬人次。2018年泰國觀光人次達3800萬，其中1066萬人次來自中國。

(中央社)