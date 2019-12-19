1221挺韓罷韓對決，內政部下午表示，將會強力執法，活動進行中如果有暴力攻擊警察或任何挑戰公權力的行為，將依現行犯逮捕。

內政部表示，針對21日部分團體申准於高雄舉辦「we care 高雄大遊行」、「南方崛起 高雄光榮」集會遊行活動，內政部強調合法的集會遊行是人民的基本權利，任何暴力行為為民主社會所不容許，全民所唾棄，將會請警政署增派警力支援高雄市政府警察局，有信心做好本次活動的安全維護及交通疏導工作。

內政部再次呼籲民眾及相關團體應遵守法律，人民言論自由應建立於法治基礎上，並以和平、理性的方式表達意見與訴求，並要求警方對於集會遊行活動秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」之立場。

內政部強調，絕對不容許有使用暴力妨害意見表達的行為發生，活動進行中如果有暴力攻擊警察或任何挑戰公權力的行為，將依現行犯逮捕，並依法偵辦。內政部警政署必全力維護社會秩序，保障本次集會遊行活動的安全。

(中時 )