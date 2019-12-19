縣議員李明哲（右）在開挖完畢時趕往現場，抨擊抨擊蔡英文，「為了被懷疑一顆痣，我們被要求脫光衣服檢查」。（周麗蘭攝）

西螺鎮代蕭德恕、鎮代程進森、術振興社館主程文雄、詔安里長王俊男都趕往現場表達對國家機器的憤怒。（周麗蘭攝）

國產署大動作繼續開挖西螺東南段、李佳芬之父李日貴20年前經營的大通砂石場是否有埋廢棄物，要開挖的38個點，今天中午12點半都已開挖完畢，完全沒有發現掩埋廢棄物，都是乾淨土。

縣議員李明哲在開挖完畢時趕往現場，抨擊抨擊蔡英文，「為了被懷疑一顆痣，我們被要求脫光衣服檢查」，現在檢查完了，乾乾淨淨清清白白，「上天會譴責妳」。

李明哲氣憤說，今天所有開挖表演已經結束，希望民眾好好看清楚，政府浪費國家資源、動用這麼多警力及公務員， 只是為了達到她的政治目的。他對蔡英文感到不齒與不屑，政治大戲演完了，請蔡總統親自出來說明。

李明哲表示，通常土地有問題是開挖週邊4點以及中間一點，今天地毯式的開挖是什麼意思？當初誰對這塊土地有質疑的，也出來嘗一嘗做抄家滅族的滋味。蔡英文用盡一切手段就是要打壓對手，「治國無方只會出爛招，網軍楊蕙如案呢？私煙案為什麼辦停下來了、黃國昌你岳父蓋大樓違法的程序呢？」

幾名西螺鄉親得知開挖結束，38個開挖點完全清白，趕往現場表達對政府的憤怒。

西螺鎮代表蕭德恕說，在總統大選前大動作開挖，這是違反選罷法，意圖使人（韓國瑜）不當選，是非已經出來了，這件事不能夠不了了之。事情總是要有一個是非，沒有挖出什麼東西來，誣陷的人是不是要被處罰？這件事真的非常可惡，吃西螺人夠夠，欺負雲林人夠夠，政府要還給西螺人、雲林人一個公道。

鎮代程進森也表示，國家機器喊動就動，我們這些老百姓要怎麼辦？甚麼爛政府，搞東搞西，政府行政效率那麼好的話，為什麼不去處理垃圾爆滿為患的西螺垃圾場。

七螺七崁武術振興社館主程文雄，舊堤防因草嶺潭崩潰被沖壞，李日貴為了埔心等好幾個村莊協助去爭取新建堤防，結果有人抹黑，政府就配合打壓，欺人太甚。

(中時 )