王牌投手寇爾(Gerrit Cole)是眾所皆知的洋基球迷，他在加盟記者會上，秀出18年前世界大賽時為洋基所做的加油看板，已褪色的海報也代表他死忠洋基迷的心，未來更要為這支從小支持的球隊，拿下更多世界大賽冠軍。

雖然寇爾家鄉在美西的加州，不過受到父親的耳濡目染，從小就成為死忠洋基球迷。2001年世界大賽，寇爾帶著他自製的海報為洋基隊加油，被攝影記者拍下這歷史性的珍貴畫面。如今18年過去了，寇爾以破紀錄的大合約，加盟這隻夢想中的球隊。

寇爾小時候就是洋基球迷，18年前帶著自製海報進場為洋基加油。（截自CUT4）

寇爾在加盟記者會上，特地帶來這張褪色的海報，上面寫著「今天、明天、永遠都是洋基球迷」，雖然顏色從藍色褪成黃色、原本的條紋也已經消失，不過寇爾證實這是同一張海報。「過去18年來，它放在我老家的衣櫥裡，當我確定加盟洋基後，家人們把它帶來了，而我想，今天我必須帶著它來。」

「我只想說我在這，我一直都在這裡。」寇爾在2008年高中畢業後就曾獲洋基隊青睞，不過他當時選擇先讀大學，2011年則成為海盜隊狀元，期間洋基曾想向海盜隊交易，不過寇爾卻到了太空人。如今寇爾終於如願穿上條紋球衣，更簽下9年3.24億美金的破紀錄天價合約，未來要幫助洋基爭取世界大賽冠軍。

(中時 )