特斯拉股價週三飆升4.3％，達每股395.20美至盤中最高紀錄，接近執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）每股420美元的目標。特斯拉股價長紅，與他押寶大陸製造降低成本，有密切關連，

就在媒體報導Model 3轎車價格計劃下調20％之後，特斯拉股價最高交易價格為也吸引其它車廠有意仿效。

就在媒體報導Model 3轎車價格計劃下調20％之後，特斯拉股價最高交易價格為每股395.20美元。同時自從特斯拉在其第三季度收益報告中宣布意外獲利以來，其股價已累計上漲約54％。該公司意圖透過從大陸採購更多零件並避免關稅來降低入門級車型的起價。此舉將幫助電動汽車更好地與國內競爭對手競爭。

特斯拉押注大陸，在上海建超級工廠，為特斯拉收入成長打開大門，寶馬(BMW)和戴姆勒(賓士)等其他主要汽車製造商也準備在大陸擴大電動汽車的覆蓋範圍。

馬斯克在2018年8月發表了著名的推文，稱他試圖以每股420美元的價格將特斯拉私有化。證券交易委員會指責馬斯克在推文中做出「虛假和誤導性陳述」，馬斯克迅速與該機構達成和解，要求賠償2000萬美元。

(中時電子報)