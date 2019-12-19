在時代力量立委黃國昌質疑下，國產署昨天開挖大通砂石行土地，卻發現都是乾淨土，媒體上午詢問國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室，有無認為黃國昌被打臉？競辦總發言人王淺秋說，不敢那麼樂觀，若要栽贓，沒人盯著看，而且18年沒使用的土地，若出現什麼，要算誰的？律師葉慶元則說，黃國昌已被證明是惡意爆料抹黑，韓營已提告，黃委員、黃律師、黃教授必須為自己言行負責。

王淺秋說，雖然昨天國產署挖出的都是乾淨土，但她不敢那麼樂觀，覺得很難說；如果要栽贓，隨時哪一天、哪一塊地挖出什麼，尤其第一天所有眼睛都盯著看的時候沒挖到，萬一沒盯著看的時候，誰知道挖出什麼？韓營非常謹慎看待此事，尤其18年沒被使用土地，出現什麼事，要算誰的？昨天沒有，不代表後面萬一有什麼狀況，他們希望國產署既是國家公署，應秉公處理，不要成為任何單位的政治打手。

律師葉慶元說，之前已對黃國昌提出刑事告訴，因為黃一開始開記者會說韓的岳父動用韓來關說、盜採砂石賺取暴利，但事實已證明這件事完全是抹黑，因為已證實是省政府的契約，並不是盜採砂石，更沒有賺取暴利。黃國昌的爆料完全是抹黑，黃從頭到尾一開始就拿完整資料，知道相關土地完全沒有大幅占用，只有小部分後來有繳補償金，更證明黃一開始就是惡意爆料抹黑，黃委員、黃律師、黃教授必須為自己言行負責，不能作不正確示範。

(中時 )