12月18日美國人迎來歷史性的一天,唐納•川普(Donald Trump)成為歷史上第三位遭彈劾的美國總統,有趣的是,在彈劾表決結束後沒多久,美國各大紙媒竟爭相在推特上「外洩」19日的頭版頭標題,一張張以斗大標題寫著「川普遭彈劾」的照片不斷洗版,儼然成為另類競賽。

美國眾議院18日通過彈劾川普,美國人盛行使用的社群媒體「推特」(Twitter)也悄悄出現一場競賽,當晚8時30分(約台灣時間19日上午9時30分)過後,眾議院相繼投票通過「濫用職權」、「妨礙國會調查」2項彈劾川普條款,30分鐘內,各大美國紙本媒體明日的頭版頭便陸續「外洩」在推特上。

據英國廣播公司(BBC)報導,當中跑最快的是《紐約時報》(New York Times),斗大標題寫著「川普遭彈劾」(Trump Impeachment),副標則是「成為第3個要面對參議院審判的總統」(Becomes Third President To Face Trial In Senate)。後續包括《今日美國報》(USA Today)、《華盛頓郵報》(Washington Post)、Politico等媒體也跟進,標題也都類似,《哈芬登郵報》(The Huffington Post)更直接將「彈劾」大字印在川普臉上。如果追查洩漏這些頭版畫面的源頭,會發現多是報社本身的編輯。

即便明目張膽外洩明日頭條新聞,不過這並不意味美國媒體歡欣鼓舞,英國《獨立報》(The Independent)報導,《紐約時報》在明日頭條新聞中寫道民主黨人承擔了「極大風險」,追求「不太可能實現的終極目標」。《紐時》記者范多斯(Nicholas Fandos)也分析指出,不清楚參議院的審判程序將持續多久、要花費多少,最終結果可能和現在無異-川普不會被罷免下台。

(中時電子報)