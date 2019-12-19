12月18日美國人迎來歷史性的一天，唐納•川普（Donald Trump）成為歷史上第三位遭彈劾的美國總統，有趣的是，在彈劾表決結束後沒多久，美國各大紙媒竟爭相在推特上「外洩」19日的頭版頭標題，一張張以斗大標題寫著「川普遭彈劾」的照片不斷洗版，儼然成為另類競賽。

美國眾議院18日通過彈劾川普，美國人盛行使用的社群媒體「推特」（Twitter）也悄悄出現一場競賽，當晚8時30分（約台灣時間19日上午9時30分）過後，眾議院相繼投票通過「濫用職權」、「妨礙國會調查」2項彈劾川普條款，30分鐘內，各大美國紙本媒體明日的頭版頭便陸續「外洩」在推特上。

據英國廣播公司（BBC）報導，當中跑最快的是《紐約時報》（New York Times），斗大標題寫著「川普遭彈劾」（Trump Impeachment），副標則是「成為第3個要面對參議院審判的總統」（Becomes Third President To Face Trial In Senate）。後續包括《今日美國報》（USA Today）、《華盛頓郵報》（Washington Post）、Politico等媒體也跟進，標題也都類似，《哈芬登郵報》（The Huffington Post）更直接將「彈劾」大字印在川普臉上。如果追查洩漏這些頭版畫面的源頭，會發現多是報社本身的編輯。

即便明目張膽外洩明日頭條新聞，不過這並不意味美國媒體歡欣鼓舞，英國《獨立報》（The Independent）報導，《紐約時報》在明日頭條新聞中寫道民主黨人承擔了「極大風險」，追求「不太可能實現的終極目標」。《紐時》記者范多斯（Nicholas Fandos）也分析指出，不清楚參議院的審判程序將持續多久、要花費多少，最終結果可能和現在無異－川普不會被罷免下台。

(中時電子報)