日本樂團2019年「雨的遊行」將在本周日（22日）來台開唱，成員福永浩平（Vo）、山﨑康介（Gt）、大澤實音穗（Dr）三人特別錄製影片向中時娛樂讀者問候，持手機拍攝的福永浩平最後搞笑狂抖鏡頭，突如其來的無厘頭之舉讓全員禁不住笑場。

雨的遊行： 12.22 台灣見！

日本樂團「雨的遊行」12/月22日於 NUZONE 舉辦演唱會《雨的遊行 ame_no_parade TOUR 2020 “BORDERLESS”》日期｜2019.12.22 (Sun.) 開演19:00地點｜NUZONE（台北市大安區市民大道三段198號2樓）「雨的遊行」最新音樂MV：https://youtu.be/iTVq86IhBUEhttps://youtu.be/_gI2YnYke1Ihttps://youtu.be/tQlxS6kQqrM（風雲唱片提供）

Posted by 中時娛樂 on Monday, 16 December 2019

該團今年6月曾來台參加「金曲國際音樂節」演出，令許多樂迷驚艷。成員原有4人，改為3人編制後陸續推出了〈Ahead Ahead〉、〈Summer Time Magic〉、〈Story〉三張新作。繼前作《Reason of Black Color》後相隔一年十個多月，最新專輯《BORDERLESS》也即將於2020年1月問世。

「來到我們創造的新天地」

該團自詡為「創造集團」，樂團部分三人之外，另有畫家、配飾設計、服裝設計等成員，綜合了包含音樂等各項藝術手法呈現。主唱福永浩平表示，他對「文化」整體皆充滿興趣，「不止音樂，我也喜愛繪畫、服裝製作，創團當時我想，要怎樣才能吸引平時不買CD的人目光朝向我們，於是有了現在這樣的想法。」他比喻這樣嶄新的創團理念「我們創造了一個新的天地，想要大家來到我們這裡。」

雨的遊行樂團2020年新專輯《BORDERLESS》。（風雲唱片提供）

該團跳脫既有音樂類型標籤之限，試圖在獨立與大眾間取得最佳平衡點，不受國境時空侷限，如同新輯名稱「BORDERLESS」帶給聽眾嶄新的聽覺經驗。新作由資深音樂人蔦谷好位置操刀製作，更加突顯了電子元素，前所未有的開闊音色讓人感受該團向新境地邁進中。

新輯正式發行該團22日將於前來台開唱，先行造訪台灣再展開日本國內巡迴，讓台灣樂迷們即時體感樂團的最新樣貌，演唱會當日開放預購。

演出資訊

雨的遊行 ame_no_parade TOUR 2020 “BORDERLESS” 日期｜2019.12.22 (Sun.) OPEN 18:00／START 19:00 地點｜NUZONE（台北市大安區市民大道三段198號2樓） 票價｜雙人套票NT$2,400 (NT$1200/人)、單人預售NT$1,400、現場票NT$1,600（依序號進場） 購票｜KKTIX、全家便利商店FamiPort 啟售｜2019.11.2 (Sat.) 中午12點 主辦｜Bad News、Guts Promotion 企劃製作｜Bad News、Rocking Boat 洽詢｜[email protected]

「雨的遊行」新專輯《BORDERLESS》 日本2020年1月22日發行 台灣預計2020年1月31日發行台壓版本 演唱會當日現場開放預購 限量贈品等相關訊息可參閱風雲唱片FB公告

【會場限定!!! 雨的遊行新專輯《BORDERLESS》預購活動】即將在本周日（12/22）再度來台開唱的雨的遊行 (雨のパレード)，預計明年 1…

Posted by 風雲唱片 Guts Records on Wednesday, 18 December 2019

(中時 )