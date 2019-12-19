網友留言。（摘自批踢踢網頁）

今有一最新民調公布，總統蔡英文的支持度依舊穩居第一，為46.5%，其次為國民黨總統候選人韓國瑜，支持度為21%，兩人差距達25.5個百分點。不過，有一點令人值得注意的是，蔡英文此次民調和上次所做的結果相比，竟下滑5.3個百分點，韓國瑜則上漲4.9個百分點，此結果讓韓黑害怕表示，藍軍可能真的歸隊了！

《美麗島電子報》今公布最新民調，結果顯示蔡英文46.5% 的支持度，遙遙領先韓國瑜21%和親民黨主席宋楚瑜6.1%；對照美麗島於12月10日的民調，蔡英文從51.8%下滑5.3個百分點，韓國瑜則是從16.1%上漲4.9個百分點，宋楚瑜則為6.1%下滑1.4個百分點。蔡宋民調下跌外，但韓國瑜的民調上漲近五個百分點。

對於這個民調結果，批踢踢網友表示，「韓粉不反串了嗎」、「韓總要逆轉啦」、「選前藍綠歸隊，很多之前不表態也開始表態」、「票數看投票率，不過泛藍開始歸位了」、「韓總變好強阿」！

這份民調是《美麗島電子報》委託戴立安於2019年12月16日至12月17日執行，成功訪問1072位年滿20歲的民眾。信心水準為95%，抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時電子報)