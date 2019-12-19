一份今天發布、評估空氣、水源、職場污染對全球衝擊的研究報告指出，在與污染有關的死亡人數上，印度高居世界第一，其次分別為中國與奈及利亞。

法新社報導，全球關注健康和污染聯盟（Global Alliance on Health and Pollution, GAHP）發布的這份報告發現，污染是導致早死的最大環境因素。全球2017年因污染而死亡人數約830萬人，約占全部死亡的15%。

報告的數據引自「健康計量評估研究所」（Institute of Health Metrics Evaluation），並將風險因素歸於空氣、水源、職場與環境裡重金屬鉛的沉積。設在西雅圖的健康計量評估研究所，是由比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）所創立。

這項研究能取得到最新資料的年份是2017年。2017年因污染而致死人數最多的10個國家中，有些是全球最大與富庶的國家，但也有一些是貧窮國家。

印度與中國2017年分別有230萬人、180萬人死於環境污染，分居世界前兩名；奈及利亞、印尼、巴基斯坦分居3到5名。

人口3.25億的美國，當年則有近20萬人死於與環境污染有關的因素，名列第7。

全球關注健康和污染聯盟代理執行長庫普卡（Rachael Kupka）說：「報告提醒全體世人，污染是全球危機；無論生活在哪裡，污染都會找上你。」

不過報告指出，因環境污染而死的人數只略高於吸菸（造成約800萬人死亡），遠低於酗酒與藥物濫用、高鈉飲食、愛滋病毒（HIV）、瘧疾、結核病、戰爭等。

(中央社)