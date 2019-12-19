現在距離2020年已進入倒數階段，愛奇藝今年首度取得「臺北最High新年城2020跨年晚會」新媒體全球獨家轉播權，全球民眾皆可透過愛奇藝APP及網站收看精彩表演，不論是和朋友在外聚餐派對、或是與家人在家團聚都可以不受空間限制的觀賞晚會直播，一起在101的絢爛煙火中迎接2020年的到來！

除了將獨家直播「臺北最High新年城2020跨年晚會」外，愛奇藝台灣站開站邁入第四年，除了是民眾日常追劇的好夥伴，自11月初開始在台北及高雄也舉辦了一系列聖誕跨年活動，好吃好玩好拍又好看！要一路陪伴民眾嗨到跨年!

「愛奇藝聖誕任意門」打造了四個巨大的聖誕禮物盒和充滿愛奇藝特色的IP聖誕樹坐落在台北信義區香堤大道上，愛奇藝將主題場景完整呈現於禮物盒中，民眾可以從充滿耶誕氣息的任意門走進愛奇藝的奇幻世界，置身2019年各類型熱門節目的主題情境屋，包括兒童頻道《熊熊遇見你》、爆紅的動漫神作《鬼滅之刃》、韓國超爆笑綜藝《新西遊記7》及收視點擊皆稱霸的韓劇《德魯納酒店》，超美的主題屋已然成為劇迷及網美必拍的打卡點；東區瑠公公園及高雄中央公園也自11月初開始於每周五六日舉辦周末限定「愛奇藝露天電影院」，民眾可在充滿聖誕氣息的星空下享受愛奇藝精選好片，包括最新的《蜘蛛人：離家日》、《玩具總動員4》、《寵物當家2》、《阿拉丁》等，將一路陪伴民眾從聖誕嗨到跨年！

(中時電子報)