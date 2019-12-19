距離總統大選投票只剩22天，星座專家表示，明年元旦將迎來暌違37年的冥土合體，引發摧毀專制、霸權的風暴，加上這次兩星合體在掌管政治、政府、公權力的魔羯座，因此勢必在政治相關領域發生毀滅性的事件，此星象對無法接批判、一手控制所有資源的民進黨及小英選情，勢必引發巨大衝擊。

投入占星20年、有「亞洲星座王」之稱的陳謙之表示，冥土合體是指土星逐漸向冥王星靠近，兩星明年1月1日合體；冥王星是天蠍座的主宰星，代表控制欲和我行我素，土星則是魔羯座的主宰星，同樣也是一個權力及掌控欲很重的星座，當這兩個星體靠近時，勢必會引發對抗衝突，讓冥王星最終選擇玉石俱焚的做法，因此冥土合體時，將會對專制、獨裁的人或政權引爆摧毀力量，小至個人不聽勸，可能感情或婚姻破裂，大至領導人一意孤行，則會被迫失去政權。

陳謙之說，上一次冥土在天平座合體是1982年，隔年印度阿薩姆邦議會選舉，政府派20萬軍隊施壓，結果造成3千人死亡，30萬人無家可歸，再早一次1947年冥土在獅子座合體，則是發生很多小國獨立成功。

他表示，時隔37年，冥土兩大凶星再度合體，且是在掌管政治、公權力、政府機關的魔羯座，代表政治領域一定會發生毀滅性的事件，而且是專斷獨行的一方會遭到摧毀。

除了星座的大環境會讓政治範疇發生毀滅事件，陳謙之表示，從總統蔡英文的星盤來看，蔡英文這兩年來一直深受冥王星和土星的負能量影響，容易因不自知的專制獨裁（冥王星影響）及冷陌無情（土星影響），使得支持者逐漸遠離，加上從2018年9月起的海王星魔咒，會使蔡英文的自信過度膨脹，總覺高高在上，此一狀況踫上冥土合體，便會成為被摧毀的對象。

陳謙之說，反觀韓國瑜的星盤，從2016年1月28日起在海王星良好磁場引導下，韓國瑜對生命及世界之美有較強的敏銳度和接受性，只要越親近群眾，得到的快樂就越豐富，加上去年1月起韓國瑜又獲得冥王星行運帶動，讓他處在正面能量中，近期又有吉星木星加持，在冥土合體的風暴中，將成為打倒威權的一方。

(中時電子報)