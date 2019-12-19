一名櫃台人員，某日在收到客人不慎打破馬克杯的1千元後，起了貪念。便將這筆錢偷偷收入口袋，未核實入帳。直到店長接到顧客的抱怨清潔費太貴的電話，全案才因此曝光。一時貪心的男子則為此付出了慘痛的代價。

據《ETtoday》報導，今年4月底時，林姓員工向房客收取了1千元，理由是對方將房內的馬克杯打破並染髒地毯，在收了賠償金後林男便將錢放入自己的口袋，占為己有。

隔天，旅客打來抱怨為何只是打破一個馬克杯就要收1千元的天價，然而店長卻查不到該筆款項入帳的紀錄。店長驚覺有異，趕緊用LINE詢問林男，心裡有鬼的林男僅回覆「錢可能塞在抽屜」。

當天林男見到店長積極尋找1千元，心裡非常慌亂，將錢放到櫃檯左側的文件抽屜後，隨即告訴店長錢找到了。機警的店長在調閱監視器後，發現了林男的所作所為，報警處理。

雖然林男否認犯行，但法官看完監視器畫面後不採信他的說法。認為林男雖然已將錢歸還也以1萬3千元與公司達成和解，但犯後態度不佳最後依照業務侵占罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，且須向公庫支付3萬元。這些支付的金額加總起來遠超過當時鬼迷心竅偷拿1千元的200倍。

(中時電子報)