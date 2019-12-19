整形名醫李進良日前和小禎結束12年歹戲拖棚婚姻，卻又被拍到和「地表最強奶神」網紅鳥鳥唱KTV，令人好奇他與紅粉知己田欣的關係。昨(18日)另名網紅「館長」陳之漢則在直播中為李進良抱不平，澄清李進良和鳥鳥清清白白，「李進良沒有辦法弄啦，不是說他不行弄，是他沒有弄，這件事是子虛烏有」。
館長在直播中表示私下和李進良、田欣交情不錯，對於李進良恢復單身後又爆出新緋聞，館長引述田欣的回應：「這都亂報」，並還原那天田欣本來也會現身KTV，因喝醉了就先回家，經田欣同意後李進良才參加續攤，並非私下和鳥鳥密約。
館長說，他所認識的李進良本來就很熱情，喝醉後也會和他擁抱、十指交扣，李進良只是位醫生，並不是媒體塑造的「淫魔」形象，而鳥鳥這回也被波及，館長說聽說她被許多人退粉，但其實所謂的緋聞完全不是真的，並對鳥鳥的粉絲喊話：「你們不要擔心你們的女神被李進良弄了」，強調李進良絕對沒和鳥鳥過從甚密。
(中時電子報)
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