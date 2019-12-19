而本刊日前拍到與王敏錡關係成謎的嫩妹，連續三週坐著王敏錡的座車去練高爾夫，似乎已是固定的行程，本刊也接獲爆料，指這位嫩妹正是王敏錡的紅粉知己沒錯。但本刊近日也捕捉，嫩妹其實還有另一個型男相好，多角發展頗不簡單。

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在十一月十九日至十二月三日連續三周，這位嫩妹固定於周二搭乘王敏錡的私人座車，由司機載她去高爾夫球場上教練課。她總是坐在後座，與司機毫無互動，與座車主人王敏錡的關係，實在令人好奇。近日本刊接獲爆料，直指該嫩妹是王敏錡的紅粉知己，她對王敏錡用情至深，處處想要愛相隨，然而本刊發現，這位嫩妹的身旁，其實還有別的男人。

嫩妹練完球回家更衣，又立刻出門與一位型男約會，2人當街牽手摟腰，互動很親熱。（圖／本刊攝影組）

十二月三日下午六點，該名嫩妹搭著王敏錡的座車，從台北市大直的高爾夫球場，返回信義路的住處；晚間七點三十七分，她搭計程車到信義區的百貨公司，與一位蓄鬍、手臂上有不少刺青的的年輕型男，一起享用高檔日本料理，兩人全程有說有笑。

經過大約二個小時，嫩妹與型男很自然地牽起手去取車。嫩妹搭上型男駕駛的白色寶馬X4運動跑旅車後，先回她的住處拿東西，接著到大安區的水煙館待了半小時，二人再驅車前往大直的萬豪酒店。

直到深夜十一點四十九分，小倆口才離開酒店，型男開車到新北市三重買鹹酥雞。隔天零點十九分，二人進入台北市大同區一處豪宅，一路上又摟又抱又牽，肢體動作相當親密；型男見嫩妹衣服穿得不夠，還用外套緊包住她，真是名符其實的「暖男」，可見二人關係匪淺，親密程度似乎更甚王敏錡。

約會4小時、連趕3攤後，嫩妹與型男又去買宵夜，似乎胃口很大。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)