民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝（中）19日提出「三要一不」反奧步原則。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝（中）19日在律師與黨籍議員的陪同下提出「三要一不」反奧步原則。（陳育賢攝）

選戰進入關鍵倒數，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝為改變選舉風氣，訴求正向選風，19日召開「正面對決！反奧步！反造謠！」記者會，提出「三要一不」原則，呼籲各家候選人用乾淨正面的方法走完選戰最後1哩路，也提醒選民提高警覺，慎防假消息影響選舉結果。

鄭宏輝今天在新竹市律師公會理事長王彩又及律師楊隆源、李文傑以及黨籍議員的陪同下召開記者會，王彩又指出，每每選情緊張時，就是選舉奧步最容易出現的時候，通常會以假消息、假民調或黑函的方式出現。

這些行為可能會觸犯《公職人員選舉罷免法》104條以及《總統副總統選舉罷免法》第90條等相關規定，最重可以處5年有期徒刑，她呼籲選舉應該是良性競爭、公平公正的，提醒民眾小心切勿觸法。

鄭宏輝則提出「三要一不」反奧步原則，包括要冷靜、要查證、要糾正等三要，以及不要被人利用。

鄭宏輝說，「要冷靜」是指民眾在網路或電視上看到容易激起情緒的資訊時，務必保持冷靜，不要隨著散布謠言者的手段而挑動自己的情緒。

「要查證」，若是出現聳動的標題或是重點的揭露時，一定要小心查證，面對自己不確定的消息都要一再確認，別被他人混淆視聽，干擾自己正確的判斷，目前也有許多的工具可以協助查證消息，例如「LINE訊息查證」、「美玉姨」，隨手就可以驗證消息的真偽。

「要糾正」是現在科技發達，資訊流通管道非常多，各個管道都有可能接收到惡劣的奧步造謠消息，但大家在經過查證後，也應該主動提出糾正，訊息查證應該是要全民推廣的運動，不論是年輕人或是長輩都應該要動起來，全力防堵假消息。

「一不」則是「不要被他人利用」，假訊息就是意在矇騙群眾，再用大家的力量將假訊息散播到各處，所以一定要時時提高警覺。

鄭宏輝指出，言論自由不應該成為作惡的工具，距離投票日只剩23天，這也是假消息最容易出現的時候，他從事政治工作20餘年，歷經大大小小選舉，每次都是清白坦蕩選舉，煽動、利用民眾的情緒，不是優質民代應該使用的手段。

他主張選舉應該回歸乾乾淨淨，堂堂正正的正面對決，也呼籲所有候選人在選戰的最後階段切勿使用奧步造謠，應該持續以政策牛肉來吸引選民，共同來完成選戰的最後1哩路。

(中時 )