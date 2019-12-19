愛奇藝台灣站今(19)日公布2019年全站流量及各類型節目榜單， 包括十大熱門陸劇」、「五大熱門台劇」、「十大熱門韓劇」、「五大熱門韓綜」、「五大熱門陸綜」、「五大熱門電影」等六項年度流量排行榜(瀏覽量統計區間：2018/12/1~2019/11/30)。

2019愛奇藝台灣站男女熱門節目、最熱門韓劇、陸劇、綜藝排行榜。(愛奇藝台灣站提供／黃慧雯台北傳真)

愛奇藝台灣站2019全站流量衝破17億，繳出漂亮成績單，話題聲量及內容品質也備受肯定。今年Google甫公布2019戲劇搜尋排行前五名就有三名作品在愛奇藝台灣站獨家播出，包含《小女花不棄》、《皓鑭傳》及《德魯納酒店》。其中古裝陸劇《皓鑭傳》在1月上架後，28小時內衝破百萬流量，於愛奇藝台灣站累積近四千萬觀看數，榮登2019年全站不分類流量冠軍；韓劇則由李知恩（IU）主演的《德魯納酒店》衝上全年最受歡迎韓劇第一名；劉以豪與郭雪芙二度合作的《我們不能是朋友》禁忌戀情挑戰道德尺度，話題不斷也刷新台劇紀錄，以二千萬流量稱霸台劇榜單；綜藝類榜單則仍由狂跑九年的經典實境綜藝《Running Man》及愛奇藝自製競演綜藝《中國新說唱2019》分別蟬聯韓綜及陸綜冠軍(完整榜單詳見頁3附表)。

一年超過20部千萬流量劇集 愛奇藝成夯劇推手

2018年《延禧攻略》助攻愛奇藝台灣站全年全站1/10的流量，對比今年榜首《皓鑭傳》，流量雖不及其二分之一，但統計全站達千萬流量的劇集數量卻是去年的兩倍，總數高達23部，且不僅限電視劇類別，綜藝及動漫項目皆榜上有名，愛奇藝台灣站總經理楊鳴對此表示：「億級流量的現象級神劇並非年年有，雖然今年少了《延禧攻略》，但2019年愛奇藝台灣站不僅在高峰上再創正成長，千萬流量的劇集數量更成長許多，這對於愛奇藝台灣站來說無疑是更加振奮人心的指標，代表愛奇藝台灣站內容品質穩定且優良，少了一部現象級神劇，卻多了更多部話題流量兼具的劇王，也代表用戶對於愛奇藝台灣站的支持並非來自單一項目，而是對於整體品牌及產品的肯定。」

豐富影視內容給予用戶選擇權 動漫及兒童節目成長幅度高

對比2018年及今年頻道流量佔比也可窺見愛奇藝台灣站用戶取向的多元性，根據統計，2018年全站15億流量中有近56%來自電視劇頻道，今年則下降至45%，取而代之的是動漫、綜藝及兒童流量佔比的提升，其中動漫節目有超過10部達500萬流量以上，包含《航海王 One piece》、《黑色五葉草》、《鬼滅之刃》等，兒童頻道流量同比去年也成長了近85%，為全站成長幅度最高的頻道，顯示除了追劇迷之外，愛奇藝台灣站也吸引許多親子族群及動漫迷， 愛奇藝台灣站總經理楊鳴對此表示：「我們樂見動漫及兒童頻道的成長，深刻感受到用戶對多元內容的渴求及支持，因此今年底，愛奇藝台灣站也首次與Discovery頻道合作，引進多部優質紀錄片，包括「求生系列」、「太空系列」及「鯊魚週」等，2020的第一季度更將上架多部歐美劇集，希望可以帶給用戶更多選擇，也期待不同族群的加入。」

追求便利性也注重觀影體驗 大螢觀看比例成長幅度居冠

除了頻道流量佔比越趨平衡外，用戶在觀看裝置的選擇上也有顯著變化，同比2018年各端流量分布，2019年使用大螢幕裝置觀看的流量首度超越PC端(桌機、筆電)，佔比躍升為第二名，成長幅度高達35%，第一名則仍為行動裝置(手機、PAD)；顯示隨著OTT技術的成熟及市場的拓展，用戶在滿足便利性的同時也開始追求觀影體驗，其中又以電影及兒童內容為最常使用大螢裝置觀看的內容類別，觀看情境則多集中於晚飯及飯後的閒暇時間；而個人活動如平日通勤、打發零碎時間及就寢前則更傾向使用行動裝置。愛奇藝台灣站目前已與市面上超過八成的正版機上盒廠商合作，今年第三季度更攜手凱擘大寬頻，正式上架A1機上盒，預估大螢觀看比例將會持續攀升。

(中時電子報)