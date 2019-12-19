避免重蹈去年投票塞車問題，引發社會爭議，台南市選委會規畫明年1月11日的總統暨立委大選投開票所較去年擴增185處，其中安南區增加41處最多，轄內的第3警分局警力不足，已申請台南市警局支援，並抽調內勤人員運用。

去年9合1選舉因為搭配公投，全台各投開票所大排長龍，開票時間一到仍有人排隊，引發社會爭議，明年大選雖已無公投選票，台南市選委會仍大幅增加185處投開票所，紓解投票排隊人潮，其中安南區從去年90處投開票所，明年一口氣爆增至131處，擴增41處，各行政區最多。

投開票所增加，直接面臨選票與投票秩序的維護問題，地方警分局都需規畫投入更多警力，讓選舉當天的警力更加吃緊。

台南市警3分局著手規畫明年投開票所警力維護工作，外勤警力明顯不足，只好向台南市保安大隊、交通大隊與婦幼隊申請16名警力支援，其餘再由內勤人員支應。

台南市選委會表示，明年初大選除了增設投開票所，還會在各票所內增設遮屏的圈選處，以加快選民投票時的流暢度。也會成立選務應變中心，掌握投開票的突發狀況，使開票作業能夠順利完成。

(中時 )