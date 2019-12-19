仰德高中餐飲科學生使出渾身解數，發揮料理長才，展現各自餐飲才華。（莊旻靜攝）

仰德高中餐飲科學生使出渾身解數，發揮料理長才，展現各自餐飲才華。（莊旻靜攝）

新竹縣仰德高中18日舉辦「2019仰德盃廚神創意料理爭霸大賽」暨「國賓進擊廚神料理挑戰大賽」，激發學生創意，各自展現廚藝研製料理，培育料理文化、特色料理專業人才，期望能使學生對於料理、行銷更具概念。

此次競賽共有創意宴會料理廚神組、當季在地食材料理組、烘焙廚神組、國賓廚神挑戰賽組、現場刀工動態組、國中組創意蛋糕裝飾競賽等，高中組學生從菜單設計、菜卡至菜色，均由學生自行設計、創作，為了爭取佳績，不少餐飲科學生利用課餘時間練習。

今年奪下「在地食材料理組」冠軍的高一生為彭思妏、許庭瑄，她們在新湖國中畢業後，共同選讀仰德高中餐飲科國賓專班，以柿子為主題，選材「義生一柿」，她們對於打敗學長姊也感到意外，也感謝導師戴梅芬、國民大飯店師傅的指導。

仰德高中校長甘能賓表示，每年都很期待廚神創意競賽，今年共計61組隊伍參加，超越過去報名紀錄，他也對學生熱忱、教學師資很有信心。仰德集團為了鼓勵旗下仰德高中學生對於餐飲行業的熱情，特別贊助30萬元的獎金及國賓大飯店餐券作為獎勵，期望培育優質餐飲業人才。

(中時 )