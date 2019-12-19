根據財團法人保險事業發展中心統計，2018年國人平均壽險保費支出為新台幣148,865元，比前一年度成長近3％，投保率高達249.45％，平均每人擁有約2.5張保單，但每個人都了解自己購買的保單內容嗎？保障項目符合現階段需求嗎？由於許多民眾對自己過去購買的保單內容不甚清楚，元大人壽建議，應養成至少每年一次檢視保單的好習慣，讓保障內容可以因應人生需求變化而調整。

民眾若不確定應如何進行保單健診，元大人壽建議可抓住下列三大檢核重點，即可輕鬆檢視保單。第一個要點，先檢視目前所處人生階段的主要風險，並確認保障規劃是否妥適。因應人生階段改變而需要補強的保障缺口，元大人壽建議採取先保大再保小的原則，針對較難承受的風險類型優先進行保障規劃，如：社會新鮮人可運用意外險與定期壽險來分散「走太快」的風險；中壯年時期家庭責任最重，應強化壽險保障，醫療保障也不能少，並開始準備退休金；空巢期則已累積了一筆資產且卸下家庭重擔，此階段可著重規劃退休現金流，同時強化醫療及照護保障，降低「活太久」、「走不了」對家庭經濟的衝擊。

第二個要點，檢視現有保單的保障額度與保費負擔是否合理。規劃完整保障固然重要，但若保費超出經濟能力所能負擔，保障也將無法持久，故在保單規劃上可運用雙十原則來進行調配，壽險保額應為年收入的10倍以上，保費則控制在年收入的1/10以內，如此規劃保障內容才不致於保障不足或因保費太高而造成經濟壓力。

第三個要點，檢視手邊的所有保單資料是否正確。如，通訊地址的正確性關係著各項保戶權益通知的即時送達，工作轉換可能影響職業等級及後續的應繳保費與理賠事宜，步入結婚、生子等重大階段也可能產生受益人變更的需求，檢視時務必將所有保單資料一一拿出來確認。

元大人壽提醒民眾，保障規劃應隨人生階段不同而進行調整，不但需考量經濟能力、意外或疾病等風險，更應避免顧此失彼，故定期進行保單健診有其必要性，透過保障缺口的檢視與補強，可以使保障規劃發揮最大的效益，為家庭經濟安全奠定更加厚實的基礎。

(工商 )