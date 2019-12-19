隨著國際航運脈動，港埠產業急需培養更多專業人才，以因應市場需求，基隆港務分公司將於本月25日（星期三）下午1時至5時，在基隆市中正路1號基港大樓舉辦「基隆港區產業暨徵才說明會」，增進大眾對港埠產業之認識，相關業界將釋出40-10個職缺。

基隆港務分公司將於活動中邀請港埠各類相關業者設攤，包含海運承攬公司、船舶貨物裝卸承攬公司、驗船協會、船務代理公司、航運公司、郵輪公司、船舶日用品供應公司等，徵才需求則包含業務、行政、船員、資訊、工程、財務、法務、廚師、臨時作業員等，職缺人數約為40-100人，現場諮詢可提供進一步面試機會。

為鼓勵民眾參與，港務分公司準備許多互動活動，包含基隆港產業簡介區、基隆港意見交流區、打卡區等，以及豐富好禮及摸彩禮品，包含旅遊套票、便利超商禮券、百貨公司禮券、港埠意象禮品等。

基隆港自西元1886年開港至今已超過130年，見證了臺灣經濟發展的歷史，時至今日，可提供貨櫃裝卸儲運、大宗散貨、雜貨裝卸、國際郵輪與兩岸及離島客輪之運輸服務，並有周邊修船、補給與報關等產業聚落，已成為一個全方位多功能港口。這項活動將是一個開始，仰賴航港產業注入更多新血，締造下一個燦爛時代，竭誠歡迎有興趣民眾、學校師生活動當日前來參與或電洽02-24206329徐小姐。

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