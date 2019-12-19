威力彩頭獎6.6億元今年10月21日於基隆市暖暖區「好運來彩券行」開出，1注獨得，是今年基隆市最高的單注頭獎。這位幸運中獎人特地準備88,000元的紅包回饋帶來好運的頭獎商店，「好運來彩券行」要把這份好運和愛心分享給更多人，將紅包全數捐贈「基隆市暖暖最用心幸福食物銀行」，並加碼捐贈一組安全造型防撞保護墊給「基隆祖孫館」。

台灣彩券公司總經理蔡國基親赴現場道賀，經銷商於活動現場準備了「暖暖福袋」（米粉、衛生紙）分享給鄰里，盼透過活動將暖心公益理念傳遞給更多人，活動現場熱鬧、溫馨。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，這位幸運共花了1,000元，用電腦選號的方式買了威力彩以及大樂透各500元，抱走6.6億元的頭獎。其中，威力彩電選的第5注讓他幸運對中了頭獎獎金6.6億元。

基隆市市長林右昌今也到「好運來彩券行」力挺公益，林右昌表示，從96年統計至108年11月，公益彩券共挹注基隆市超過37億元公益盈餘，全國第一座在基隆市的「祖孫館」就是運用公益彩券盈餘分配建置，讓基隆市民享有免費的親子空間，促進三代同樂、親情增溫。

「好運來彩券行」經銷商黃寶森表示，很高興受到財神爺眷顧、開出基隆市今年最高的頭獎，為了響應公益彩券照顧弱勢族群的精神，將紅包全數捐贈給「基隆市暖暖最用心幸福食物銀行」，協助弱勢族群在寒冬中獲得溫飽，並加碼捐贈一組安全造型防撞保護墊給「基隆祖孫館」，增進館內的親子防護。此外，於活動現場再發送100份的威力彩紅包、旺萊米以及暖暖福袋與鄉親分享喜氣，讓即將到來的聖誕節，增添了一絲暖意。

(工商 )