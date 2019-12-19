預定明年底完成的「高雄多功能經貿園區特定區」第三次通盤檢討，將允許使用分區的「特貿區」，引進更多住宅容積，加速俗稱亞洲新灣區的區域開發，爭取未來的黃金十年，不過，基於公平正義原則，亞灣地主在第二次通盤檢時，享有公辦重劃4％到7％土地回饋比例降低的優惠條件，也將透過繳交代金等配套機制，回饋給高雄市政府，以便創造公民雙贏的局面。

高雄都發局長林裕益19日表示，面積約590公頃的高雄亞洲新灣區，待開發土地還有236公頃，大多為國公營事業土地，佔68％，其他民間私有土地約32％，為了加速高雄亞灣區的開發，將根據都市計畫法第26條規定，2020年初啟動「高雄多功能經貿園區特定區」第三次通盤檢討作業，預計1年的時間，在2020年底完成。

林裕益說，這次通盤檢討三大方向，包括因應「新興產業」的需求、因應移居人口需求「適度導入住宅」、以及研訂加速開發「獎勵機制」，可望完成第三次通盤檢討之後，提高地主加速開發的意願。

亞灣新灣區的地主指出，成功路以西的「特貿七」，建蔽率60％、容積率490％，相當於高雄市使用分區的「商三」，建議高雄都發局應可比照「商三」待遇，允許適當比例作為住宅使用，而不要限制全部作為商業使用，可在同一宗基地單次申請建時時，有條件允許住宅使用，或是以各工區範圍內，給予一定比例的住宅樓地板面積總量管制。

地主表示，原本已經擁有20％住宅容積的「特貿一」到「特貿五」的基地，則希望能將住宅容積提高到50％。

高雄都發局長接受詢問時指出，第二次通盤檢討時，高市府為了鼓勵地主加速開發，「特貿一」到「特貿五」的土地，除了給予20％住宅容積，「先商業、後住宅」之外，特別將公辦重劃的土地回饋比例，減少4％，從43.3％降到39.3％，而成功路以西的「特貿七」，因只限制商業使用，更將土地回饋比例大減7％，從40.3％降至33.3％。

他說，目前亞灣區10個公辦重劃區已經完成，如果地主在第二次通盤檢討的基礎，在明年初即將啟動的第三次通盤檢討，就可以享有住宅容積的「再優惠」，而毫無附帶條件，基本上，並不符合公平正義原則。

因此，基於地主和產業發展的實際需求，他說，地主在第三次通盤檢討時，如果獲得更多住宅容積，就應該要有配套措施，才能公民雙贏，例如，額外獲得的住宅容積，要以繳交代金等方案，回饋高雄市政府。

(工商 )