國民黨總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋，今天批評蔡英文總統修正國安法、強推反滲透法就是要恢復戒嚴，要當獨裁總統，日後不經完整法律程序、不必有犯罪事實，就可任意入人於罪，這是目前全世界絕無僅有、侵犯人權比過去戒嚴時期更嚴酷逾萬倍的極可怕惡法，國民黨立院黨團就算拚了命，也一定要擋下來，不能讓它過關。

連日針對國安法、反滲透法提出示警的周錫瑋，今天在國民黨開記者會，呼籲國人注意反滲透法、提名大選出現類似「兩顆子彈」事件後，接受媒體訪問。

他說，蔡英文在造勢場合說出12月31日要通過返滲透法時，就是一個戒嚴總統，證明她是專制、霸道的人。反滲透法將大陸港澳視為敵國，通過後讓所有人民喪失言論自由、喪失與大陸港澳交流的機會，比過去國民黨戒嚴時期所有對人民的拘束、恐嚇，都嚴重一百倍以上，戒嚴時期都沒這種惡法。

他說，戒嚴時期牽涉到國家安全、有內亂外患之嫌，一定要與對方叛亂組織有暴力、脅迫行為來破壞國土或變更國體，才構成基本條件；但現在國安法與反法修正後，國安相關單位、所有機構，都可以用任何理由，只要與大陸交流、商業行為，就可以變嫌疑犯，政府可以任意拘留、逮捕人，不經檢調偵辦犯罪證據，就可以送法院判罪，刑度甚至達7年以上、罰5千萬至1億元，也就是不經完整法律程序及犯罪事實，就可任意入人於罪，這是全世界絕無僅有、侵犯人權比過去戒嚴時期更嚴酷逾萬倍的極可怕惡法。

周錫瑋強調，蔡英文推反滲透法，就是獨裁總統、戒嚴總統，人民應了解蔡的專制霸道，所以要背棄她。

(中時 )