昨日首場總統政見發表會登場，總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜正面交鋒！不少人對蔡頻頻看稿大為不滿，痛批根本「讀稿機」再現，更酸「連罵人都要翻頁」。網友透露，蔡恐離基層選民愈來愈遠，因自己跟保全阿伯聊天，對方盛讚韓說的話「他都聽得懂」，聽韓說話讓他充滿希望；反觀蔡說的新科技產業、股市上萬點都與他沒關係，聽蔡說話很痛苦。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜昨天辯論其實沒有輸啊》，寫道：「剛剛跟樓下保全阿北聊天，他說昨天晚上他有看辯論會，他說韓國瑜講得很好他都聽得懂。聽到蔡英文說話就很痛苦，什麼新科技新產業，股票上萬點都跟他沒有關係，他只覺得現在生活很辛苦。希望韓國瑜出來當總統才能改變台灣。」

發文網友更進一步指出：「我試著跟他解釋說，台灣有錢人變多，才會有人消費，才能刺激景氣循環。阿北說這個他聽不懂，他只知道高雄人現在景氣很好，很多人都賺錢發大財了。我覺得蔡英文講那些庶民聽不懂的數據，其實離人民越來越遠了，是不是韓國瑜的說法才能感動多數庶民呢？」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「我聽蔡英文講話，聽到睡著，蔡英文講話語調真他X有夠平，很像念經」、「小英講的離人民太遠了，他講股市和新創與科技，一般人民聽不懂；他講股市和新創與科技，一般人民聽不懂。韓的口才真的比較好」、「還是阿扁比較強，有魅力、有內容」、「發出三句丹田呼喚『中華民國萬歲』，驚死人！」「小英說的內容，真的很難聽完整段」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)