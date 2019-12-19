國民黨立委曾銘宗日前打臉台商回台資金零匯回。經濟部投資業務處長張銘斌上午表示，曾銘宗指台商回台投資7000億等於0，這是誤導謬誤的指控，事實上再10天即將可落實的金額就可達2197億元。

經濟部上午在行政院報告投資台商3大方案執行情形。其中指出3大方案合計有278家通過審查，投資8332億元，創造本國就業6萬7601人，預期3年總效益達1兆3500億元，產值可達3兆2568億元，可創造本勞11.8萬人就業。其中台商回台方案大咖回流，驅動在地供應鏈加碼，根留台灣，中小企業投資大爆發，排審案件高達85家。

經濟部也說，3大方案投資6都，金額最多的是桃園市有1975億元，其次為高雄市1642億元、台中市1560億元、台南市1320億元、新北市270億元、台北市40億元。

張銘斌報告時特別指出，台商回台投資金額為7097億元，分4年落實，今年底可達2197億元， 明年可以落實2267億元，後年達到1977億元，2022年後也有656億。他特別表示，曾銘宗指台商回台投資7000億等於0，這是誤導謬誤的指控，事實上再10天即將可落實的金額就可達2197億元。

另外，針對美中貿易戰和緩，是否影響台商回台投資，出席記者會的經濟部次長林全能表示，美中貿易戰在發生的過程中，關稅提高已在執行，有台商回來投資部分，一定會落實在台投資，現在看到的都是以中型廠大廠回台，但中型廠會有第2波及3波的投資，政府深具信心。

(中時 )