夫妻離婚後，通常都會想要爭孩子的監護權，像賈靜雯、柯以柔、王靜瑩等都對此費了很大心思。
賈靜雯為爭奪女兒梧桐妹的監護權，與孫志浩的離婚官司從美國打到台灣，最後男方妥協，同意由她撫養。
柯以柔與前夫郭宗坤的離婚官司，纏訟1年多後勝訴，對方不僅要賠償40萬元，3名子女的監護權也全歸柯以柔。
王靜瑩和陳威陶搶兒子小蝦米的監護權，男方指她打麻將不照顧小孩，她則反擊對方家暴，最後法官裁定雙方共同監護。
(中時電子報)
夫妻離婚後，通常都會想要爭孩子的監護權，像賈靜雯、柯以柔、王靜瑩等都對此費了很大心思。
賈靜雯為爭奪女兒梧桐妹的監護權，與孫志浩的離婚官司從美國打到台灣，最後男方妥協，同意由她撫養。
柯以柔與前夫郭宗坤的離婚官司，纏訟1年多後勝訴，對方不僅要賠償40萬元，3名子女的監護權也全歸柯以柔。
王靜瑩和陳威陶搶兒子小蝦米的監護權，男方指她打麻將不照顧小孩，她則反擊對方家暴，最後法官裁定雙方共同監護。
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