美陸雙方上周達成第一階段的貿易協議，但至今卻未證實貿易協議細節，這讓許多投資人感到困惑，分析師認為，此貿易協議的作用可能只是「停戰」，而非真正達成協議。

CNBC報導，市場對於美陸雙方的貿易協議抱持著懷疑，因為雙方遲遲未證實更多細節。尤其是大陸一直不願意對農產品的採購量做出承諾，美方卻不斷飄來驚人的農產品採購數字，而北京也沒提到美國商品的關稅和執行機制。

對此，金融集團Cowen政策分析師Chris Krueger表示，這項協議帶來的問題比解答還多，「休戰的意義大於協議本身」。

美國貿易代表Robert Lighthizer上周表示，大陸承諾在2年內購買400億美元的農產品，川普也多次稱大陸會每年向美國購買500億美元的農產品，作為協議簽署的條件。但大陸外交部發言人耿爽周三被問及美國提出的農產品400~500億美元目標時，僅稱「目前沒有進一步消息，沒有可更新的資訊」。

(中時電子報)