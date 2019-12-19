KPMG安侯法律事務所於今（19）日首次舉辦年度法令解析研討會分享2020年最新的法令展望及說明，就未來科技帶給法律的創新應用提出見解。安侯法律合夥律師鍾典晏說明，過往功能型代幣發行實際案例及代幣經濟下交易代幣本身具有高度流通性的特色，以及發行後所形成次級市場交易或交易圈所帶動出來的附加商業價值及市場話題性等廣告效益。

鍾典晏表示，依照台灣現行證交法、消保法及電子票證、支付法法令下，就各種代幣發行時應具備信託或特許執照等要求、未來主管機未來修法草案對於證券型代幣發行人及投資人的資格限制，以及對於代幣交易平台因應洗錢防制的法令，新增可疑交易偵測及通報等具體要求。

鍾典晏提醒，企業應思考並善加運用以區塊鏈的代幣經濟於既有商業模式中，在符合法令要求下，選擇合適代幣發行及交易模式，可考慮透過證券型代幣進行籌資，或透過功能型代幣發行，整合企業既有的產品或服務營運模式，創造新興交易型態及新的商業服務價值。

(工商 )