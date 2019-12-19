謝哲青近日發行第9本新書《穿越撒哈拉》，他回憶起這趟撒哈拉之旅，雖然嚴峻，卻改變他面對人生的態度，更大開眼界親眼目睹蝗蟲過境的壯觀場面。他旅行超過上百個國家，這次特別選擇對自己意義非凡的主題，他表示：「沙漠的嚴酷改變了我，在荒蕪的沙漠上，當時沒有先進的手機與網路，只有回憶陪伴，這樣的旅行讓我有時間可以回憶往昔，我開始重新思考人生，找尋『我是誰』的這個答案。」

謝哲青希望透過這些旅行帶給他的啟發故事，鼓勵讀者努力堅持，不要放棄，一定也能找到屬於自己的目標與方向。他在書中〈遮蔽的天空〉章節坦言，旅程中又再次夢到分手的情人，「你是自私的人，總想著自己。」夢是如此真實，真實到醒來時，眼角仍有淚水餘溫，直到那一刻，他才意識到，原來自己都用寡言與沉默來應對生活與愛情。

謝哲青沙漠與自我對話。（皇冠文化提供）

謝哲青在日常中，從不坦誠面對自己，不敢或不願說出真心的人，即使抵達遠方，有機會獨處，面對陌生的自己，也是話不投機。原來那時候的他，正是覺得失去信念、目標以及「愛無能」的人生階段，他表示，我那時不知道怎麼去愛，怎麼被愛，在經過這趟沙漠旅行，讓我省思到很多事情做錯了，很不成熟。此外，他還回憶「蝗蟲過境」的畫面，「場面真的很壯觀！我們聽到啪噠聲音以為是下雨，結果乘風而來的居然是一大群蝗蟲大軍，看起來像是血色雲霧。」

(中時 )