范瑋琪（范范）先前在梁靜茹婚變未證實前率先發聲，遭網友批評大嘴巴，雖梁靜茹PO文力挺、范范也多次澄清，但仍難逃網友攻擊。出道即將滿20週年，范范推出新單曲〈不忘〉，回想一路走來奮力追逐夢想，也曾迷惘揣揣不安，更時常問自己：「不知道我的舞台會在哪裡？會不會明天就沒有下一個舞台了。」

面對網友無情留言，范范在飽受無辜批判、差點要被擊倒的時候，是歌迷溫柔的眼光給了她力量，因此在新歌〈不忘〉中唱盡對粉絲感謝。〈不忘〉由黃晟峰、Lisa Djaati譜曲，周啟兒作詞，單曲封面圖由范范親自挑選，照片中范范望著台下歌迷，象徵歌迷才是〈不忘〉歌曲裡真正的主角。

即將邁入出道20年，范范推出新單曲〈不忘〉感謝粉絲一路支持。（黑天使提供）

范范拍攝新單曲〈不忘〉MV。（黑天使提供）

自2017年3月18日生日當天，范范在深圳展開在「在幸福的路上」世界巡迴演唱會，歷時2年8個月、22座城市，足跡踏遍亞、美、大西洋洲、橫跨南北半球國家，終於在2019年11月16日新加坡場完美收官，完成23場精彩演出。〈不忘〉MV中收錄世界巡演精華片段，包括全場手電筒光海，以及遇颱風班機遭取消、演唱日當天才抵達的刺激回憶。

范瑋琪在「在幸福的路上」世界巡迴演唱會完美收官。（黑天使提供）

范瑋琪在「在幸福的路上」世界巡迴演唱會歷時2年8個月圓滿結束。（黑天使提供）

回首歌唱生涯，范范想起第一張專輯《范范的世界》台中簽唱會，有位女歌迷與好友相約要一起來看范范演出，但在路上好友不幸出車禍因故辭世，最後這位歌迷獨自前來，並且多帶了一張專輯去現場請范范幫她簽名，完成了她跟朋友在台下一起聽的心願，當下她感動不已。

范范透露至今仍和這位歌迷有聯繫，只要有愛就能將大家緊緊綁在一起，不過話鋒一轉，自虧上回慘摔下巴濺血事件「我應該是19年來摔跤最慘的女歌手吧」。〈不忘〉MV20日中午12點將在范瑋琪個人YouTube頻道首播。

(中時 )