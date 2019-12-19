聖誕假期即將到來，美股交易逐步轉為平淡，加上貿易協商利多已反映到盤面之上，另外，川普遭到眾院彈劾，多方信心暫告消退，市場轉為觀望整理，導致今天亞股也未有明確方向，多呈現震盪壓回整理，加權股價指數終場以12018.9點作收，下跌103.55點，跌幅0.85％，成交金額1362.65億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，儘管美中達成第一階段經貿協議，美方防堵華為仍不鬆懈，美國商務部有意進一步緊縮美企供應華為晶片或其他關鍵零組件的出口管制，將原訂美企可以供貨華為的最低門檻境外製造比率由現行的75％擴大至90％，最快2020年元月生效，但華為自從遭到美方封殺以來持續調整供應鏈，預期川普對於華為打壓效果已持續衰減，對於台灣相關應鏈影響有限，甚至有望出現轉單效應，反向受惠。

美中貿易達成協議，風險降低之下導致資金快速由發達國家流向新興市場，因此亞幣轉強，台幣表現更加強勢，外資在台股因此偏多操作，但短線升值幅度過大之下，央行出手阻升，台幣升值力道逐步趨緩，但資金並未反向流出，預期只要台幣未由升轉貶之前，外資將持續維持偏多操作，指數仍有持續震盪創高的機會。

(時報資訊)